جدة: الرجوب يتفقد بعثة نادي هلال القدس قبيل لقائه مع الجيش السوري

تفقّد اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بعثة نادي هلال القدس المشاركة في بطولة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم 2019 في مقر اقامتهم بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين بحضور القنصل العام الفلسطيني محمود الأسدي، نواف العطاونة، حيث اطمئن على الحالة الصحية والبدنية للاعبين، وعلى سير التدريبات.

وأكد الرجوب على أهمية هذه المباراة تحديدا للصعود إلى الدور الثاني من البطولة ورفع اسم وعلم دولة فلسطين في سماء القارة الآسيوية، مطالبا اللاعبين ببذل أقصى الجهود لحصد النقاط الثلاث، وذلك بحسب ما ورد وكالة "سوا".

وشدد الرجوب على ضرورة أن يظهر اللاعبين بصورة تليق باسم فلسطين والقدس وكرة القدم الفلسطينية، خاصة وأن الرياضة هي احدى أدوات النضال الفلسطيني، وإحدى الوسائل التي يبعث من خلالها شعبنا رسالة الحب والسلام إلى العالم أجمع.

وأشاد الرجوب بجهود الطواقم الفنية والإدارية للنادي التي بذلوها في سبيل الوصول إلى بطولة الاتحاد الاسيوي، والتي يبذلونها للصول إلى مراكز متقدمة في البطولة وغيرها من الاستحقاقات، متمنيا لهم التوفيق في كافة اللقاءات القادمة.

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من جانبه، أكد كابتن فريق نادي هلال القدس تامر صلاح على المعنويات العالية التي يتمتع بها اللاعبين وأن هذه المباراة تعتبر مهمة للفوز على فريق الجيش السوري.

كما أكد صلاح على جهوزية اللاعبين جسديا ونفسيا وتكتيكيا لخوض غمار المنافسة وتحقيق انجاز جديد للنادي المقدسي، مشيرا إلى أن هدف الفريق في بطولة الاتحاد الاسيوي 2019 لا يقتصر على تقديم مباريات جيدة، وإنما سيسعى الفريق للعبور إلى الدور الثاني كحد أدنى.

يذكر أن مباراة هلال القدس والجيش السوري ستقام غدا الثلاثاء، الساعة 7:25 بتوقيت القدس على استاد الملك عبد الله "ملعب الجوهرة المشرقة".