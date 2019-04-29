لقاء مصيري مرتقب بين هلال العاصمة والجيش السوري غدًا

يلتقي ممثل الكرة الفلسطينية نادي هلال القدس ، مساء يوم غد، مع ضيفه نادي الجيش السوري في لقاء الفرصة الأخيرة ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، والذي سيقام على استاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وكان من المقرر أن يقام هذا اللقاء على أرض فلسطين وتحديدا استاد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة، لكن الاتحاد الآسيوي قرر بعد رفض النجمة اللبناني القدوم إلى فلسطين، إقامة هذا اللقاء، ولقاء الهلال ذهابا وايابا أمام النجمة في جدة.

ويحتل نادي الهلال المركز الثالث في المجموعة الأولى ببطولة كأس الاتحاد الأسيوي، برصيد نقطة يتيمة من تعادل ايجابي أمام الجيش السوري بهدف لمثله، وهزيمة قاسية أمام نادي الوحدات الأردني في اللقاء الذي جرى في فلسطين بستة أهداف لهدفين.

أما الجيش السوري فيتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات جمعها من فوزين وتعادلين، وهو في حال تحقيق الفوز في لقاء الغد، فسيضمن بصورة كبيرة التأهل إلى الدوري النهائي للبطولة الآسيوية.

وكان لقاء الذهاب الذي جمع هلال القدس مع مستضيفه الجيش السوري والذي أقيم في العاصمة البحرينية، المنامة، انتهى بالتعادل الايجابي بهدف لمثله، علما أن الهلال فرض سيطرته أداء ونتيجة خلال الشوط الأول وأنهاه بهدف نظيف، لكنه وقتها تراجع كثيرا خلال الشوط الثاني ما مكن الجيش من تعديل النتيجة.

وكانت بعثة نادي هلال القدس وصلت الى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم اول من أمس السبت، لملاقاة فريقي الجيش السوري والنجمة اللبناني في البطولة الآسيوية.

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وسيكون الهلال مطالبا بتحقيق نتيجة الفوز لا غيره غدا، وغير ذلك وحتى نتيجة التعادل لا تخدمه، باعتبار ان الفريق السوري متصدر المجموعة برصيد 8 نقاط، ونظام البطولة يقضي بتأهل بطل المجموعة مباشرة إلى الدوري النهائي، إضافة إلى صاحب أفضل مركز في المجموعات الثلاث من غرب آسيا.

ويخوض ممثل الكرة الفلسطينية اللقاء بمعنويات عالية، بعد تصدره دوري المحترفين برصيد 39 نقطة قبل جولة واحدة من النهاية، وهذا سيشجع الفريق كثيرا على تحقيق الفوز، في ظل قدومه بصفوف كاملة دون غيابات تذكر.

وسيلاقي الهلال بعد هذا اللقاء فريق النجمة اللبناني في الثالث من الشهر القادم في مباراة الذهاب، وفي السادس من نفس الشهر في مباراة الاياب، حيث ستقام كافة المباريات على إستاد الملك عبد الله في مدينة جدة السعودية .

وباشر نادي هلال القدس تدريباته على ملاعب مدينة الملك عبد الله، بحضور كافة اعضاء الفريق وحضور الطاقم الفني المكون من المدير الفني خضر عبيد ومساعده أمجد طه والمدرب أحمد الصباح ومدرب الحراس إياد فلنة ومدير الفريق وائل صندوقة، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وكانت بعثة نادي الجيش السوري، وصلت إلى مدينة جدة يوم أول من أمس السبت، وسيخوض اللقاء بمعنويات وثقة وكبيرة، بعد تصدره الدوري السوري، ويلعب بصفوف شبه كاملة، باستثناء غياب لاعبه محمد شريفة، للحرمان، ويدخل المباراة بطموح الفوز، والمحافظة على الصدارة، وضمان التأهل للدور الثاني.