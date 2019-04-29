ضبط قائد مركبة مارس التفحيط أمام مدرسة بجدة

أعلنت إدارة مرور محافظة جدة القبض على قائد مركبة مارس التفحيط أمام مدرسة بعد خروج طلابها.

وأضافت الإدارة -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- أنه «تم القبض على قائد المركبة الذي مارس التفحيط بحي الثغر أمام إحدى المدارس بعد خروج الطلاب منها.

وأضافت أنه تم إيقاف المركبة بالقوة بعد محاولة قائدها الهروب، وسيحال إلى الهيئة المرورية لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور.

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وكانت الإدارة العامة للمرور بالمملكة، أصدرت في 21 أبريل الجاري، ستة توجيهات لقائدي المركبات، شددت على الالتزام بها خلال فترة اختبارات الفصل الدراسي الثاني على مستوى المناطق، مُهيبةً بالجميع الالتزام بها.

وفي إطار التوجيهات التي أصدرتها إدارة المرور لقائدي الحافلات الرسمية والطلبة، عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»؛ قالت: «احرص على أخذ قسط كافٍ من النوم، وتأكد من جاهزية المركبة وسلامتها»، مشددةً على حمل رخصة القيادة واستمارة المركبة. وطالبت الإدارةُ قائدي السيارات المدرسية والطلبة، بالتحرك مبكرًا لتجنب فوات الاختبارات، والابتعاد عن مواقع التفحيط، وعدم التجمهر حولها والمشاركة فيها.