بالصور.. أمانة الطائف تزيل 38 مظلة سيارات عشوائية من الأحياء

أزالت أمانة الطائف -ممثلةً في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية- 38 مظلة عشوائية مخالفة للسيارات، تستحوذ على مساحات من الشوارع بشكل غير نظامي، وتشوه المظهر العام، فضلًا عن تأثيرها في الحركة المرورية.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الحملة شملت حي الوسام والأحياء المجاورة داخل نطاق غرب الطائف؛ حيث أزالت المظللات المخالفة. وسيتم توسيع نطاق الحملة لتشمل جميع الأحياء بالمحافظة خلال الفترة المقبلة؛ وذلك للحد من استغلال الشوارع والأرصفة، ومنعًا لتشوية المظهر العام.

وبينت الوكالة أن المراقبين أنذروا ملاك المنازل المخالفين بضرورة تفكيك هذه المظلات، وأمهلتهم فترة كافية لإزالتها. وإذا لم تجاوبهم فسيتم تطبيق الغرامة الفورية بحقهم من خلال فرق عمل ميدانية تتولى أعمال الإزالة للمظلات المقامة أمام المنازل أو في الأراضي الخلاء، بالإضافة إلى إزالة كافة الإنشاءات المخالفة التي تعترض مسارات المشاة والمركبات.

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يُشار إلى أن التعديات على الأراضي تشمل -وفقًا للتعريفات النظامية- «الاستحواذ على الأراضي الحكومية بغير حق أو دون حصول المعتدي على سند أو وثيقة، وادعاء بعض الأشخاص ملكية أرض بحجة وضع اليد عليها»؛ حيث ينص نظام البلديات والقرى على أن «مهام وزارة الشؤون البلدية والقروية، تتضمن تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية والغرامات والجزاءات التي توقع على مخالفي للأنظمة».

كما ينص نظام البلديات على «منع التعدي على الأراضي، وإزالته حال وقوعه على جميع الأملاك الخاصة والأملاك العامة، مع عمل الجهات ذات الصلة على تحديد مواقف الباعة المتجولين، والسيارات والعربات، بالاتفاق مع الجهات المختصة».

وتباشر الجهات ذات الصلة، وفقًا للنظام «تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولًا من الجهات المختصة، وإجراءات الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها»، فضلًا عن «المحافظة على مظهر ونظافة البلدة، وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السباحة العامة وتنظيمها وإداراتها بطريق مباشر أو غير مباشر ومراقبتها»، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير التي تضمن «وقاية الصحة العامة، وردم البرك والمستنقعات، ودرء خطر السيول، وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال».