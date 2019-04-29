بالأسماء.. تعليم جدة يعتمد حركة النقل لـ324 قائدًا ووكيلًا

اعتمد تعليم جدة، اليوم الإثنين، حركة نقل قيادات ووكلاء مدارس المحافظة، وشملت حركة النقل 324 قائدًا ووكيلًا.

وأوضح تعليم جدة - عبر حسابه بموقع التواصل تويتر - أن مباشرة المنقولين للمرحلة الابتدائية ستكون من يوم الأربعاء الموافق 26 شعبان 1440هـ، والمرحلتين المتوسطة والثانوية ستكون من يوم الأحد الموافق 30 شعبان 1440هـ.

وأشار تعليم جدة إلى أنه للاطلاع على حركة النقل يتم من خلال الرابط التالي: https://tinyurl.com/y25xbhzs

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وكان المدير العام للتعليم عبدالله بن أحمد الثقفي، اعتمد يوم الخميس الماضي، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بمحافظات جدة وخليص ورابغ.

وقال المساعد للشؤون المدرسية صديق بن يوسف خوجة، في بيان تم نشره عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم، إن اللجان المكلفة بنين وبنات، أنهت أعمال الحركة ومراجعتها؛ حيث بلغ إجمالي المشمولين بالحركة لهذا العام (2666) من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بنسبة (34%) منهم (1555) من شاغلي الوظائف التعليمية و(1111) من شاغلات الوظائف التعليمية، سائلين الله للجميع التوفيق والسداد.

وأكد مدير إدارة شؤون المعلمين المكلف علي بن عبدالله الغامدي، أن إخلاء الطرف يتم إلكترونيًّا على نظام (فارس) بعد الانتهاء من تنفيذ وتسليم جميع أعمالهم، وإنجاز المهام التربوية والتعليمية المسندة لهم.

من جانبها، أوضحت مساعدة مدير إدارة شؤون المعلمين تهاني بنت عبدالله الدوسري، أن حركة النقل تمت بناءً على معايير وضوابط مفاضلة النقل الداخلي، موضحة أنّ الاستعلام عن نتيجة الحركة والاعتراض على نتائج حركة النقل؛ سيكون إلكترونيًّا من خلال نظام (نور) عن طريق حساب المعلم/ة ولمدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الحركة.

