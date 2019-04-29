«سار»: التحفظ على صاحب واقعة «التعدي».. ومرسوم ملكي يحدد عقوبته

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، اليوم الإثنين، أن الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة الأمن الصناعي في الشركة، تحفظت على المتهم بالتعدي على السكة الحديدية، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.



وأوضحت (سار)، في بيان لها، أنه نتيجة للعبور الخاطئ للسكة من قبل أحد المتجاوزين، والتعدي والتخريب للسياج من قبله، وهو ما أدى إلى تعطل ووقوف شاحنته على الخط الحديدي، الأمر الذي اقتضى التحفظ على المتعدي من قبل الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الموجودة في المنطقة بالتنسيق مع إدارة الأمن الصناعي في شركة (سار).

وأضافت أنه ستتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. وذلك استنادًا للمرسوم الملكي الصادر في 19/4/1438، علمًا بأن العقوبات في هذا الخصوص تنص على السجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، وهي العقوبة التي أُقرت على كل من يشارك في التخريب أو الإتلاف أو التعطيل للمرافق العامة وممتلكات الدولة.

وأكدت (سار) أن الدولة أنشأت وتنشئ المشاريع التنموية في كل مدن وقرى المملكة؛ بهدف إيصال عجلة التنمية وشمولها كل المناطق؛ ليعود مردودها الاقتصادي على الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن الحفاظ على تلك المشاريع والممتلكات العامة مسئولية يشترك فيها الجميع.

وأهابت الشركة بالجميع أهمية وضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الجانب والتي تؤكد عدم التعدي على الممتلكات العامة والابتعاد عن حرم السكة الحديدية وعدم تجاوزها إلا من خلال الجسور والمعابر المخصصة، حفاظًا على حياة وممتلكات السكان القاطنين بمحاذاة السكة الحديدية، وعلى حياة الركاب المسافرين بالقطارات والعاملين على الشبكة الحديدية.

وكانت صور ومقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، ووثقت قيام أحد ملاك المواشي بالتعدي على خط السكة الحديدية في محافظة حفر الباطن.

