بالفيديو والصور.. «مادة حارقة» تلحق الضرر بسيارة معلم في جازان

تواصل الجهات الأمنية في منطقة جازان، التحقيق في تعرض سيارة معلم (كانت متوقفة بالساحة الداخلية بمدرسة أبو حجر المتوسطة والثانوية) لأضرار بالغة بهيكلها الخارجي، بعد سكب مادة حارقة عليها، تسبب في انبعاث دخان كثيف منها، وسط معلومات تفيد بقرب الجهات المختصة كشف ملابسات ما حدث.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا من معلم، حول تعرض سيارته (الواقفة بمدرسة أبو حجر المتوسطة والثانوية) لعملية تعدي مجهولة المصدر، وأوضح أن هناك مَن سكب مادة حارقة على الهيكل الخارجي للسيارة، التي انبعث منها دخان كثيف، قبل تدخل الجهات المعنية.

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وبدأت الأدلة الجنائية في فحص السيارة والمنطقة التى كانت متوقفة فيه، وتم تدوين محضر رسمي بالواقعة من إدارة مدرسة أبو حجر المتوسطة والثانوية، فيما قالت مصادر لـ«عاجل»، إن المعلم تفاجأ بإحراق سيارته بالساحة الداخلية للمدرسة.

وعلم المعلم بالواقعة بعد أن أنهى عمله في تصحيح أوراق إجابات امتحانات الطلاب، وأمام غموض الواقعة سارع بإبلاغ الجهات الأمنية، كما بادرت إدارة المدرسة بكتابة محضر بالواقعة، وعلى الفور حضرت فرق مختصة لعمل الإجراءات اللازمة.

وتم فتح تحقيق في الحادثة، مع أخذ إفادة المعلم المتضرر وبعض الشهود، وأضافت المصادر إلى أن مجريات التحقيق لا تزال مستمرة لمعرفة الجناة ما إذا كانوا من الطلاب أم غيرهم، وأن ملابساتها وقعت في ظروف غامضة ولم تتحدد هوية الفاعلين حتى هذه اللحظة.

