السعودية اليوم / الرئيس التونسي يلتقي رئيس المفوضية الأفريقية



تونس 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

التقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، الذي يزور تونس حاليًا للإشراف على اجتماع لجنة الممثلين الدائمين، للاتحاد الأفريقي المنعقد بتونس حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع الأفريقية، إضافةً إلى مناقشات اجتماع لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي الذي يأتي في إطار الإعداد للاجتماع التنسيقي الأول بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الذي ستحتضنه النيجر في يوليو القادم.

كما تطرق اللقاء إلى ترشح تونس لعضوية مجلس الأمن الدولي لعامي 2019 ـ2020.

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19:39ت م

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