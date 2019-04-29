السعودية اليوم / وفاة شخصين وجرح 20 آخرين بسبب العواصف الترابية في العراق



بغداد 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

توفي شخصان عراقيان, وأصيب 20 آخرون بجروح، نتيجة العواصف الترابية التي ضربت عدة مدن عراقية اليوم.

وأفاد مصدر محلي بأن عدة مدن عراقية بينها بغداد شهدت اليوم عواصفَ ورياحًا قوية, تسببت بتدني الرؤية, ووقوع حوادث متفرقة أسفرت عن وفاة شخصين وجرح 20 آخرين.

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19:24ت م

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