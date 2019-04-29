السعودية اليوم / الاتحاد النسائي العربي يعقد مؤتمره العام الـ 11 بمراكش



الرباط 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

انطلقت اليوم بمدينة مراكش المغربية، أعمال المؤتمر العام الـ11 للاتحاد النسائي العربي، الذي ينظم بمبادرة من الاتحاد الوطني لنساء المغرب، وهو مخصص لانتخاب الأمينة العامة للاتحاد وجميع أجهزته مع مراجعة نظامه الأساسي، فضلًا عن عرض مشروع إستراتيجية الاتحاد النسائي العربي ما بين 2019 و2023.

وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أوضحت الأمينة العامة الحالية للاتحاد النسائي العربي هدى بدران، أن الاتحاد حقق إنجازات مهمة خلال السنوات الثلاث الماضية استعاد بها موقعه ضمن هيئة الأمم المتحدة، مضيفة أن من أولويات الاتحاد النسائي العربي النهوض بأوضاع المرأة العربية اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا.

وأشارت بدران إلى أن هذا الاجتماع سيشهد انتخاب أمانة عامة جديدة ومناقشة القانون الأساسي للاتحاد ودراسة أحوال الإقليم العربي في ظل التحولات التي حدثت في السنوات الأخيرة والإنجازات التي تحققت لفائدة المرأة العربية.

وتشكل هذه الدورة، فرصة لعرض انشغالات وتجارب الاتحاد العربي، ولبلورة إستراتيجية عمل الاتحاد للسنوات المقبلة.

وستتميز هذه الدورة بعرض ومناقشة مقترحات لتعديل النظام الأساسي للاتحاد، استجابة للتطورات الدولية والوطنية للوضع الحقيقي للإنسان عمومًا وللمرأة بشكل خاص، وإعداد إستراتيجية عمل الاتحاد المستقبلي للحفاظ على مكتسبات المرأة العربية وتعزيز البحث عن وسائل لتجاوز العقبات التي لا تزال تعترض تمكين المرأة من جميع حقوقها.

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19:15ت م

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