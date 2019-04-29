السعودية اليوم / مؤتمر السعودية اليوم الالكسو ينتخب مرشح موريتانيا مديرًا السعودية اليومًا للمنظمة



تونس 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

انتخب المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) الذي انعقد اليوم في دورة استثنائية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط مرشح موريتانيا محمد ولد أعمر، مديرًا عامًا للمنظمة، خلفًا للدكتور سعود هلال الحربي.

وورد في الصفحة الإلكترونية للالكسو التي مقرها تونس أن المدير العام الجديد سيباشر مهامه خلال أسبوعين من تاريخ التعيين.

وقد انحصر التنافس على المنصب بين ثلاثة مرشحين من تونس وسلطنة عمان وموريتانيا، بعد انسحاب مرشحي المملكة والسودان والعراق.

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19:06ت م

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