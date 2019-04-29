

تونس 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 ابريل 2019 م واس

أعرب وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي عن أمل بلاده في دعم الاتحاد الأفريقي لترشحها لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي للفترة 2019 ـ 2021 ملتزمًا بالدفاع عن قضايا القارة ومشاغل الشعوب الأفريقية، والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وجدد في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال اللقاء المشترك الثامن للجنة الممثلين الدائمين ومفوضية الاتحاد الأفريقي التي بدأت اليوم بالعاصمة التونسية، حرص بلاده على تنمية علاقاتها الأفريقية وتعزيزها، داعيًا إلى تعميق العمل الأفريقي المشترك وتنميته.

من جهته، بيّن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فاقيه مهاما، أن سيادة الدول الأفريقية مهددة بسبب الضعف الجماعي للقارة وعدم قدرتها على احتواء مشاكلها الداخلية، إضافة إلى العجز عن استغلال ما تتيحه العولمة من فرص، مشددًا على ضرورة تحقيق وحدة سياسية أكبر بين بلدان القارة التي لم تنجح في تحقيق الاندماج، مما جعل وزنها الدولي غير مؤثر.

وشدد المسؤول الأفريقي على مزيد الاندماج وتحقيق التنسيق بين الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية على قاعدة توزيع أوضح للمهام والمسؤوليات.

مما يذكر أن الاجتماع الذي يتواصل يومين ويشارك فيه ممثلو المجموعات الاقتصادية الأفريقية ومديرو الإدارات الفنية في لجنة الاتحاد الأفريقي وممثلو الدول لدى الاتحاد، سيتابع النقاش الذي بدأه في القاهرة منذ أسبوعين لإعداد الاجتماع التنسيقي الأول بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الذي سينعقد في نيامي بالنيجر في يوليو القادم.

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18:34ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مؤتمر أفريقي موسع يبدأ بالعاصمة التونسية وتونس تأمل في الدعم الأفريقي للانضمام لمجلس الأمن الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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