السعودية اليوم / أمير حائل يستقبل مدير إدارة المياه بالمنطقة



حائل 24 شعبان 1440 هالموافق 29 أبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم مدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل خالد بن عيد الجمعان .

وفي مستهل اللقاء نوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بدعم القيادة الحكيمة وأثنى على حرص معالي وزير البيئة والمياه والزراعة لإنجاز المشاريع والخدمات ذات المساس بالمواطنين وتقديم خدمات متكاملة لهم مؤكداً سموه على أهمية أن تكون المشاريع الجديدة بصمة مبتكرة في تصاميمها وخدماتها المتكاملة .

وناقش سموه سير العمل بمشاريع المياه بالمنطقة واخر تطورات الأعمال بمحطات المياه ، ثم شاهد سموه عرضا مرئياً عن آخر ماتم التوصل إليه في تصميم مشروع برج المياه الجديد الذي يشكل تحفة فنية إلى جوار جبال أجا ولوحة أهلاً بكم في حائل .

وأكد أمير منطقة حائل في ختام اللقاء على أهمية تحويل هذه المخططات إلى أرض الواقع ببرنامج تنفيذي محدد ومعلن .

من جهته أشار مدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل خالد بن عيد الجمعان إلى أن المشروع لم يكن له ليتم لولا توفيق الله ثم دعم القيادة الحكيمة وحرص أمير المنطقة وسمو نائبه ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة .

وأوضح الجمعان أن المشروع حالياً تحت عمل الاستشاري ويتوقع في شهر محرم وضع حجر الأساس للمشروع بإذن الله .

حضر اللقاء مدير المشاريع بإدارة المياه بمنطقة حائل عبدالعزيز المعارك .

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18:34ت م

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