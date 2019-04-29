

محايل 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

رفعت بلدية محافظة بارق ممثلة بإدارة الخدمات البلدية أكثر من 25 طنآ من النفايات الصلبة كما تمت معالجة الحفر المكشوفة بطرق الأحياء ، فيما تم إزالة الممارسات المشوهة على الجدران للمنظر العام ، وذلك ضمن حملة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية

وأوضح رئيس بلدية بارق أحمد بن عوض البارقي أن الحملة هدفت إلى القضاء على مسببات التلوث وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التلوث البصري.

// انتهى //

18:32ت م

0200





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية بارق ترفع اكثر من 25 طنآ من النفايات الصلبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.