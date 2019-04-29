السعودية اليوم / تعليم جدة يعتمد حركة نقل القيادات المدرسية



جدة 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

اعتمد مدير عام التعليم ، بمحافظة جدة ، عبدالله بن أحمد الثقفي ، اليوم ، حركة نقل القيادات المدرسية للعام الدراسي 1440-1441هـ ، لمدارس جدة ، وخليص ، ورابغ للبنين .

وأفاد المساعد للشؤون التعليمية ، يحيى بن سعيد القحطاني ، أن مباشرة قادة المدارس ووكلائها المنقولين للمرحلة الابتدائية ستكون من يوم الأربعاء الـ26 من الشهر الجاري ، والمرحلتين المتوسطة والثانوية ستكون اعتبارا من يوم الأحد الـ30 من ذات الشهر .

من جانبه أبان رئيس قسم القيادة المدرسية ، رمزي الزهراني ، أن الحركة شملت 324 قائداً ووكيلا من ضمنهم 82 قائداً مدرسياً عائدون من المدارس الأهلية والعالمية الابتدائية ، والمتوسطة إلى المدارس الحكومية ، متمنياً لجميع من شملتهم الحركة التوفيق والسداد في مواقعهم القيادية الجديدة ، والاطلاع على حركة النقل من خلال الرابط https://tinyurl.com/y25xbhzs .

// انتهى //

18:31ت م

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