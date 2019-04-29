السعودية اليوم / افتتاح المعرض المصاحب للحملة التوعوية الثالثة بقيادة قوة أمن المنشآت في الرياض، للتوعية بأضرار المخدرات والتدخين ومحاربة الأفكار الضالة



الرياض 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

نيابة عن قائد قوات أمن المنشآت اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي افتتح نائب قائد القوات اللواء عبد الله بن سعد العتيبي المعرض المصاحب للحملة التوعوية الثالثة بقيادة قوة أمن المنشآت بمنطقة الرياض، للتوعية عن أضرار المخدرات والتدخين، والتوعوية لمحاربة الأفكار الضالة.

ويهدف المعرض لنشر الجانب التوعوي لمنسوبي القوات عن ما تحمله المخدرات، والأفكار الضالة، من أضرار جسيمة على أبناء وبنات وطننا الغالي ومقدراته ومكتسباته التي يسعى منسوبي القوات لحمايتها والذود عنها.

كما صاحب المعرض حملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي بالتعاون مع مركز بنك الدم بمستشفى الحرس الوطني، انطلاقاً من مبدأ الوفاء لمن قدموا أرواحهم ودمائهم فداء لهذا الوطن الغالي.

واستمع الجميع لشرح مفصل لما يتضمنه هذا المعرض من مواد إعلامية وبرامج توعوية بأضرار المخدرات والتدخين، بالإضافة لأهمية محاربة الأفكار الضالة لخطورتها على المجتمع لما تحمله من أفكار هادمة ومتطرفة، ويستمر المعرض التوعوي إلى يوم الخميس بتاريخ 28 / 8 / 1440هـ.

حضر المعرض قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة الرياض اللواء يوسف بن علي الهندي، والعقيد خالد بن فوزان الحنتوشي والنقيب فهد بن محمد الحربي من إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، ومشاري بن سيف العتيبي من مركز الدعوة والإرشاد بالروضة، ونواف بن سمير المطيري من مركز بنك الدم بمستشفى الحرس الوطني، وعدد من منسوبي قوات أمن المنشآت.

// انتهى //

18:19ت م

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