انت الان تتابع تفاصيل خبر ثورة بالكرة الإسبانية.. تعديلات جذرية تطول بطولاتها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 06:52 مساءً - أقرت الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بأغلبية ساحقة النظام الجديد لبطولتي "كأس السوبر" و"كأس الموسم" بداية من الموسم المقبل (2019-2020).

ووافق المجتمعون بواقع 91 عضواً واعتراض عضوين فقط، وامتناع عضو وحيد، على تعديل نظام كأس الملك، التي يشارك فيها 116 فريقاً.

وتتضمن تعديلات البطولة، التي تنطلق منتصف ديسمبر المقبل وحتى النهائي في 18 أبريل 2020، إقامة أدوارها بنظام المباراة الواحدة حتى الدور نصف النهائي، الذي سيلعب بنظام الذهاب والإياب.

وتقام تلك المباريات على ملعب الفريق الذي ينشط في الدرجة الأدنى بالدوري الإسباني، وسيتم اللجوء إلى القرعة في حال كانت المواجهة بين فريقين من نفس الدرجة.

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أما فيما يتعلق بكأس السوبر، فقد جرى نقل البطولة من أغسطس 2019 إلى يناير 2020، حيث ستلعب أطوارها خارج إسبانيا بنظام "الدورة الرباعية".

وحدد الاتحاد الإسباني للعب أطراف الدورة الرباعية وهم: بطل الدوري الإسباني ووصيفه، إضافة إلى بطل كأس الملك ووصيفه، على أن يكون طرفا نصف النهائي الأول بين بطل الكأس ووصيف الليغا، في حين تجمع المباراة الثانية بين بطل الليغا ووصيف الكأس.

وتقام مباراتا "المربع الذهبي" يومي الثامن والتاسع من يناير المقبل، فيما يُجرى النهائي في الـ12 من الشهر ذاته، حيث نال هذا الاقتراح موافقة 94 ومعارضة اثنين فقط، في حين امتنع عضوان عن التصويت.

يُذكر أن صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت أن السعودية تُعد الأقرب لاستضافة بطولة كأس السوبر بشكلها الجديد لستة مواسم مقابل 180 مليون يورو.