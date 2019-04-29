السعودية | وزارة التجارة تُنهي استعداداتها لخططها الموسمية لشهر رمضان المبارك وموسم العمرة في جميع مناطق المملكة

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أنهت وزارة التجارة والاستثمار استعداداتها لخططها الموسمية لشهر رمضان المبارك في جميع مناطق المملكة، وموسم العمرة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ونفذت برامجها الاستباقية.

وقامت الفرق الرقابية للوزارة بجولات تفتيشية مكثفة على الأسواق لمتابعة توافر السلع الرمضانية الأساسية والتأكد من صلاحيتها، بالإضافة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، وتطبيق الانظمة والتعليمات بحق أي جهة مخالفة والعمل على إيجاد بيئة تجارية خالية من البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات.

وتهدف الخطة الموسمية لوزارة التجارة والاستثمار والخاصة بشهر رمضان المبارك وموسم العمرة إلى متابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الاساسية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك خلال الشهر الكريم وموسم العمرة، والتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي، ومراقبة أسعار السلع الغذائية والتموينية الأساسية، والتحقق من تأمين مخزون كاف من السلع الغذائية كما ونوعاً لتلبية أي زيادة في الطلب، ومتابعة محلات بيع المعادن الثمينة والاحجار الكريمة للتأكد من التزامهم بتطبيق الانظمة، بالإضافة إلى متابعة ومراقبة محطات الوقود وكذلك محلات بيع وتغيير إطارات السيارات والزيوت للتأكد من صلاحية الاطارات واتلاف المستعمل والمنتهية صلاحيتها، وتكثيف الجولات التفتيشية على الطرق المؤدية إلى المدينة المنورة للتفتيش على المحطات والاستراحات للتأكد من التزامها بالتعليمات، ومتابعة التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، والتأكد من مطابقة السعر الموضوع على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، والتحقق من صحة العروض الترويجية التي عادة ما تصاحب دخول الشهر الكريم، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة، أو مؤثرات على حركة العرض والطلب.

وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق “بلاغ تجاري” على مدار اليوم.