السعودية | وزير الخارجية يستقبل سفير الهند لدى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:34 مساءً, 29 أبريل 2019 م المناطق - واس استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية الهند المعيّن لدى المملكة أوصاف سعيد.

وتسلم معاليه خلال الاستقبال نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى المملكة تمهيدًا لتقديمها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.



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