السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجاً للتدريب الحرفي وللتمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة في تعز

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 6:27 مساءً, 29 أبريل 2019 م المناطق - واس وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم برنامجاً للتدريب الحرفي وللتمكين الاقتصادي للمرأة اليمنية المعيلة في محافظة تعز اليمنية.

ووقع البرنامج معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح الدكتور في تصريح عقب التوقيع أن البرنامج يهدف لتحقيق التأمين المعيشي للأسر المحتاجة التي تعولها النساء من خلال تدريبها بحرفة ومهنة يدوية ومن ثم تمكينها بأدوات ومعدات الحرفة كي تبدأ بعملية الإنتاج وتسويق منتجاتها وبيعها في السوق المحلية.

وأفاد معاليه أن المشروع البالغة تكلفته تتجاوز 517 ألف دولار لتستفيد منه 200 إمرأة معيلة في محافظة تعز ، مبيناً أن البرنامج يأتي ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في كافة أرجاء اليمن.



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