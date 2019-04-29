تكلفته تجاوزت 35 مليون ريال .. آل الشيخ يفتتح جامع الراجحي بالحريق

2019-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أزاح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ اليوم الستار عن اللوحة التذكارية لجامع الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الراجحي في محافظة الحريق بمنطقة الرياض، معلناً افتتاح الجامع بحضور الشيخ صالح بن عبدالله الراجحي ومحافظ الحريق محمد بن ناصر الجرباء وعدد من أعيان المحافظة وكبار مسؤولي الشؤون الإسلامية وجمع غفير من المواطنين.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف في كلمة له بهذه المناسبة : إن من أعظم ما تقدمه هذه الدولة رعايتها لبيت الله الحرام وللمشاعر ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جميع بيوت الله سبحانه وتعالى تصرف عليها الدولة الغالي والنفيس وأضحى أبناء هذا الوطن يتفيئون ما أنعم الله عليهم به من الخيرات والأمن والأمان من هذه الدولة التي بناها الرجل المجاهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ــ رحمه الله ــ البناء القوي المتين وأبناؤه البررة من بعده مستندين في ذلك على الكتاب والسنة لإقامة العدل بين الناس وتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى في الرعية.

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وأثنى الوزير على ما يقوم به رجال الأعمال المخلصين الصالحين الصادقين ومنهم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الراجحي ـــ رحمه الله ـــ الذي بنى هذا الجامع وبذل فيه وبسخاء وجزى الله خيرا أبناءه البررة.

كما ألقى الشيخ صالح بن عبدالله الراجحي كلمةً أشار فيها إلى شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على حضوره ودعمه للمنشآت والمساجد وتفعيل دور رجال الأعمال في البناء والإعمار لبيوت الله.

وقال: ” نحمد الله تعالى على نعمة الأمن والأمان ورغد العيش والاطمئنان تحت ظل حكومة رشيدة حكيمة وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان الدولة التي تعتني ببيوت الله أيما اعتناء وخير شاهد ما نشاهده في الحرمين الشريفين حيث بذلت الدولة الغالي والنفيس لخدمتهما، وليس بغريب على هذه الدولة الاعتناء ببيوت الله لأن منهجها الكتاب والسنة “. وأوضح أن بناء هذا الجامع جاء بناء على توجيه الوالد الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي ــ رحمه الله ــ وبدأ العمل فيه منذ سنوات حتى اكتمل بناؤه وفق أفضل التصاميم والمواصفات؛ وهو ضمن سلسلة من الجوامع والمساجد التي قام رحمه الله بإنشائها داخل المملكة وخارجها؛ طلبًا للأجر العظيم من الله.