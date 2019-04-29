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2019-04-29 نائب أمير مكة يرعى تخريج الدفعة 49 من معهد الحرم المكي.. غدا متابعات الخليج 365 - واس يرعى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة غدا الحفل السنوي لتخريج الدفعة 49 من معھد الحرم المكي الشريف للعام الدراسي 1439ھـ-1440ھـ وكذلك تخريج الدفعة الرابعة عشر لطلاب كلية الحرم المكي الشريف للعام الدراسي 1439هـ, 1440هـ بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ووكلاء الرئيس العام وعميد كلية المسجد الحرام ومدير معھد الحرم المكي الشريف والطلاب المحتفى بهم.

ويقام الحفل الذي تنظمه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتوسعة السعودية الثالثة بجوار ( باب الملك عبدالله ) .









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