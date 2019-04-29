شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يناقش تبادل الخبرات بين أمانتي الرياض وجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ناقش نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في اجتماع ضمه بمقر الإمارة في جدة مع أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وأمين جدة صالح بن علي التركي، وعدد من مديري الجهات الخدمية بالمنطقة، سبل تبادل الخبرات بين أمانتي الرياض وجدة في تنفيذ المشاريع، والارتقاء بالخدمات المُقدّمة لسكان وزوار المحافظة.

كما استعرض الاجتماع آليات رفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في تنفيذ المشاريع بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز.

كما ناقش الاجتماع العديد من القضايا التنموية، واتُخذت حيالها التوصيات اللازمة.