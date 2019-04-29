شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يناقش تبادل الخبرات بين أمانتي الرياض وجدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)ناقش نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في اجتماع ضمه بمقر الإمارة في جدة مع أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وأمين جدة صالح بن علي التركي، وعدد من مديري الجهات الخدمية بالمنطقة، سبل تبادل الخبرات بين أمانتي الرياض وجدة في تنفيذ المشاريع، والارتقاء بالخدمات المُقدّمة لسكان وزوار المحافظة.
كما استعرض الاجتماع آليات رفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في تنفيذ المشاريع بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز.
كما ناقش الاجتماع العديد من القضايا التنموية، واتُخذت حيالها التوصيات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير مكة يناقش تبادل الخبرات بين أمانتي الرياض وجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.