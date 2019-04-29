شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الحدود الشمالية يقف على جاهزية المساجد لاستقبال رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

وقف أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم (الإثنين) على استعدادات وجاهزية المساجد في مدينة عرعر في شهر رمضان المبارك.

وقام بجولات تفقدية شملت عددا من المساجد واطلع على المرافق العامة والمصليات الخاصة بالنساء وأهم احتياجات المساجد وما أعد فيها لاستقبال شهر رمضان من حيث الصيانة والنظافة وشملت الجولة التفقدية جامع الملك عبدالعزيز وجامع الملك خالد وجامع الفرقان الناصرية وجامع أبو بداح.

ووجه الأمير فيصل بتجهيز المساجد بمداخل خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة، كما وجه إدارة المرور بتنظيم حركة السير عند المساجد في أيام شهر رمضان المبارك.

وأكد في توجيه لأئمة المساجد أهمية تنفيذ البرامج والمحاضرات الدعوية والتوعوية في شهر رمضان المبارك بما يسهم في تعزيز جانب القيم والآداب وترسيخ معاني التسامح والاعتدال وإظهار الصورة المشرقة والنماذج المشرفة للدين الإسلامي. ومن جهته ثمن المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ مطارد بن دخيل العنزي للأمير هذه اللفتة الكريمة والدعم اللامحدود سائلا الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا.