شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن محمد وسفير البحرين يستعرضان العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالأمانة العامة للمجلس بالرياض، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد آل خليفة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.