شكرا لقرائتكم خبر عن «المخاطر» و«الأزمات» على طاولة «سياحة العاصمة المقدسة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

أقامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة، بالتعاون مع مؤسسة مفاهيم التدريب، ورشة تعريفية بعنوان «إدارة المخاطر والأزمات والسلامة والصحة المهنية»، في مقر الهيئة بمتحف مكة المكرمة بالزاهر، بحضور 36 مدير فندق ومسؤول أمن وسلامة، بغية التعريف بتحديات المرحلة ودورها في مواجهة المخاطر.

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وأوضح المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة الدكتور هشام بن محمد مدني، أن الهيئة تهدف إلى تدريب العاملين في قطاع الإيواء وتأهيلهم عن طريق خبراء ومتخصصين للتعامل مع كافة الأخطار والأزمات المحتملة.

وألمح الدكتور مدني، إلى أن الأمن والسلامة في الفنادق من متطلبات هيئة السياحة والتراث الوطني، وتعد من الركائز الأساسية التي يندرج تحتها العديد من مقومات السلامة، لافتاً إلى أن إكساب المهارات اللازمة للعاملين في قطاع الإيواء هو تأصيل للمهارات التي نرغب تطويرها على الدوام.

وأشار مدني إلى أن أنه نظراً لطبيعة النشاط الفندقي وتعرضه للعديد من المخاطر، واتساقا مع ارتفاع الأعداد في السنوات القادمة، فإنه يبرز أهمية التدريب وإعطاء دورات متخصصة في الأمن والسلامة من قبل خبراء واختصاصيين، وحماية النزلاء والموظفين والعاملين بالقطاع، مؤكداً أن اتخاذ الإجراءات والشروط التي تضمن تهيئة البيئة الفندقية المناسبة تمنع وقوع الحوادث وتُحدث حالة من الاستقرار والأمان لجميع أفراد المنشأة.