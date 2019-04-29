شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: ضبط قائد مركبة مارس التفحيط أمام مدرسة في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن المرور اليوم (الاثنين) القبض على قائد مركبة مارس التفحيط أمام إحدى المدارس في مدينة جدة، مشدداً على أنه سيطبق أقصى العقوبات النظامية بحقه.

وقال المرور في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ«تويتر»: «إدارة مرور محافظة جدة تقبض على قائد المركبة الذي مارس التفحيط بحي الثغر أمام إحدى المدارس بعد خروج الطلاب من المدرسة. تم إيقاف المركبة بالقوة بعد أن حاول الهروب، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور».