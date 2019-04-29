العيبان يستقبل سفير المملكة المتحدة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر محمد العيبان، في مكتبه اليوم (الاثنين) سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس. استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر محمد العيبان، في مكتبه اليوم (الاثنين) سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس. وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خصوصا ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان. كما بحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خصوصا ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان، فيما استعرض العيبان خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، في دعم حقوق الإنسان، مشيراً إلى التطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.



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