شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع أدوات المهنة لـ98 من معيلات الأسر في عزان بشبوة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شبوة)
شهدت مدينة عزان بمحافظة شبوة اليوم (الاثنين) تدشين توزيع المنح وأدوات المهنة لعدد 98 من المستفيدات من التدريب في قطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر، ضمن مشروع تحسين سبل العيش باليمن، بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ونوه مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية ميفعة علي عوض علي بالدور الكبير الذي يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة في تنفيذ الكثير من المشاريع في المجالات التنموية المختلفة.
وأوضح المنسق الميداني العام للمشروع المهندس عبدالسلام جبر أن الهدف من المشروع هو تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، في ظل الأوضاع الصعبة، والمساهمة في تأهيل المعيلات مهنيًا.
وتأتي فعالية توزيع أدوات المهنة على المعيلات ليكن قادرات على المساهمة في المجتمع المنتج ويحققن الاكتفاء المالي لأنفسهن وأسرهن، عبر مشاريعهن الخاصة بعد تسلمهن لأدوات المهنة.
كانت هذه تفاصيل خبر «سلمان للإغاثة» يوزع أدوات المهنة لـ98 من معيلات الأسر في عزان بشبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.