شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع أدوات المهنة لـ98 من معيلات الأسر في عزان بشبوة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شبوة)

شهدت مدينة عزان بمحافظة شبوة اليوم (الاثنين) تدشين توزيع المنح وأدوات المهنة لعدد 98 من المستفيدات من التدريب في قطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر، ضمن مشروع تحسين سبل العيش باليمن، بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

Advertisements

ونوه مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية ميفعة علي عوض علي بالدور الكبير الذي يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة في تنفيذ الكثير من المشاريع في المجالات التنموية المختلفة.

وأوضح المنسق الميداني العام للمشروع المهندس عبدالسلام جبر أن الهدف من المشروع هو تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، في ظل الأوضاع الصعبة، والمساهمة في تأهيل المعيلات مهنيًا.

وتأتي فعالية توزيع أدوات المهنة على المعيلات ليكن قادرات على المساهمة في المجتمع المنتج ويحققن الاكتفاء المالي لأنفسهن وأسرهن، عبر مشاريعهن الخاصة بعد تسلمهن لأدوات المهنة.