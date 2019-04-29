شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان: إطلاق برنامج لتدريب وتمكين 200 معيلة في تعز والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الاثنين) برنامجاً للتدريب الحرفي وللتمكين الاقتصادي للمرأة اليمنية المعيلة في محافظة تعز اليمنية.
ووقع البرنامج المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح الدكتور في تصريح عقب التوقيع أن البرنامج يهدف لتحقيق التأمين المعيشي للأسر المحتاجة التي تعولها النساء من خلال تدريبها بحرفة ومهنة يدوية ومن ثم تمكينها بأدوات ومعدات الحرفة كي تبدأ بعملية الإنتاج وتسويق منتجاتها وبيعها في السوق المحلية.
وأفاد بأن المشروع تكلفته تتجاوز 517 ألف دولار وتستفيد منه 200 امرأة معيلة في محافظة تعز، مبيناً أن البرنامج يأتي ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في كافة أرجاء اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان: إطلاق برنامج لتدريب وتمكين 200 معيلة في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.