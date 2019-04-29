شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان: إطلاق برنامج لتدريب وتمكين 200 معيلة في تعز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الاثنين) برنامجاً للتدريب الحرفي وللتمكين الاقتصادي للمرأة اليمنية المعيلة في محافظة تعز اليمنية.

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ووقع البرنامج المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح الدكتور في تصريح عقب التوقيع أن البرنامج يهدف لتحقيق التأمين المعيشي للأسر المحتاجة التي تعولها النساء من خلال تدريبها بحرفة ومهنة يدوية ومن ثم تمكينها بأدوات ومعدات الحرفة كي تبدأ بعملية الإنتاج وتسويق منتجاتها وبيعها في السوق المحلية.

وأفاد بأن المشروع تكلفته تتجاوز 517 ألف دولار وتستفيد منه 200 امرأة معيلة في محافظة تعز، مبيناً أن البرنامج يأتي ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في كافة أرجاء اليمن.