شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم جدة» يعتمد حركة نقل القيادات المدرسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

اعتمد مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي، اليوم (الاثنين)، حركة نقل القيادات المدرسية للعام الدراسي 1440-1441هـ، لمدارس جدة وخليص ورابغ (بنين).

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية يحيى القحطاني، أن مباشرة قادة المدارس ووكلائها المنقولين للمرحلة الابتدائية ستكون من يوم الأربعاء 26/8/1440هـ، والمرحلتين المتوسطة والثانوية اعتباراً من يوم الأحد 30/8/1440هـ.

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من جانبه، أوضح رئيس قسم القيادة المدرسية رمزي الزهراني، أن الحركة شملت 324 قائداً ووكيلاً بينهم 82 قائداً مدرسياً عائدون من المدارس الأهلية والعالمية الابتدائية والمتوسطة إلى المدارس الحكومية، راجياً لجميع من شملتهم الحركة التوفيق والسداد في مواقعهم القيادية الجديدة.

وللاطلاع على حركة النقل على الرابط التالي:

https://tinyurl.com/y25xbhzs