شكرا لقرائتكم خبر عن 19.9 مليون ريال لطلاب وطالبات محايل عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير) اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبدالله آل شريم، صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها، بمبلغ إجمالي يفوق (19.950.380) ريالاً لشهر شعبان للعام الدراسي الحالي. ومن المقرر أن يتم إيداعها في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات غداً (الثلاثاء).



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