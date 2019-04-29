شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث المستجدات والعلاقات مع عضو البرلمان الاتحادي الألماني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير بمقر وزارة الخارجية في الرياض اليوم (الاثنين)، عضو البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) والمتحدث باسم السياسة الخارجية للكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديموقراطي الدكتور نيلس شميد، والوفد المرافق له.

وقد عقدت جلسة مباحثات ثنائية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عادل مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة الدكتور سعود كاتب، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة بورغ راناو.