شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف تزيل 38 مظلة مركبات عشوائية من الأحياء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

أزالت أمانة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية مظلات المركبات العشوائية المخالفة، والتي تستحوذ على مساحات من الشوارع بشكل غير نظامي مسببه تشويات للمظهر العام، ومؤثرة على الحركة المرورية.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الحملة شملت حي الوسام والأحياء المجاورة داخل نطاق غرب الطائف، حيث أزالت أكثر من 38 مظلة مخالفة، وسيتم توسيع الحملة جميع الأحياء بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، للحد من استغلال الشوارع والأرصفة وتشوية المظهر العام.

وبينت الوكالة أن المراقبين أنذروا ملاك المنازل المخالفين بضرورة تفكيك هذه المظلات، وأمهلتهم فترة كافية لإزالتها، وفي حال عدم تجاوبهم ستتم الإزالة الفورية من خلال فرق عمل ميدانية تتولى أعمال الإزالة للمظلات المقامة أمام المنازل أو في الأراضي الخلاء، بالإضافة إلى إزالة كافة الإنشاءات المخالفة التي تعترض مسارات المشاة والمركبات.