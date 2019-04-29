خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعا من المواطنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم ، الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء، وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم. ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي، والأمير سعود بن عبدالله بن سعود، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبدالله، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن ناصر بن ثنيان، والأمير فيصل بن تركي بن سعد، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن نايف بن سعود، والأمير ثامر بن فيصل بن تركي، والأمير سلطان بن بندر بن سعد، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب.