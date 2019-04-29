وزير العدل يوجه بإطلاق صندوق النفقة واستقبال من حكم لهم بالاستحقاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجَّه وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الدكتور وليد الصمعاني، ببدء الصندوق في استقبال طلبات من صدر لهم حكم قضائي نهائي باستحقاق النفقة ولم ينفذ من المحكوم عليه، حيث انتهى الصندوق من مرحلة التشغيل التجريبي.

وأكد الصندوق في بيان صحفي صدر اليوم، أن إطلاقه جاء لضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التمكين والاستقرار للأسرة والمجتمع.

وأوضح الصندوق أن الاحد الماضي بدأ استقبال الطلبات للمرحله الاولى ( النفقة الدائمة ) وهي لمن صدر له حكم نهائي مكتسب القطعية ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وستشمل كل من صدر له حكم نهائي منذ مطلع السنة المالية 1440 / 1441 هـ.

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وأبان أن المرحلة الثانية النفقة المؤقتة وهي لمن صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجل، مختوم بخاتم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وستنطلق هذه المرحلة خلال النصف الثاني من السنة المالية 1440/1441 هـ، أما المرحلة الثالثة ستشمل صرف النفقة العاجلة وهي لمن تقدم بدعوى طلب نفقة في محكمة الأحوال الشخصية وما زالت دعواه تحت النظر، وستنطلق هذه المرحلة خلال السنة المالية 1441/1442 هـ.

وبين الصندوق أن المستفيدين من المرحلة الأولى يجب أن يكون لديهم حكم نهائي مكتسب القطعية -مصادق عليه من محكمة الاستئناف-، ويكون تاريخ الحكم النهائي صادر بعدتاريخ24ربيع الآخر 1440 هـ ، ويجب على طالب النفقة قبل تسجيل طلبه التقدم اولا لقضاء التنفيذ، وأن تمر المدة النظامية لتبليغ المنفذ ضده، وأن المنفذ ضده لم ينفذ الحكم لغير عذر الإعسار.

يذكر أن صندوق النفقة، أنشِئ بقرار من مجلس الوزراء، وله مجلس إدارة برئاسة معالي وزير العدل، وعضوية ممثلين من وزارات العدل، المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، ويكون مقره في وزارة العدل.

وأشار الصندوق إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.nafaqah.sa ، والدخول إلى المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، ليصل رقم التحقق إلى رقم الجوال المسجل في "أبشر" لإتمام عملية التحقق قبل الدخول، وتقديم الطلب إلكترونياً.