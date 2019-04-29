، "ابن جليد" يطالب البنوك بتأجيل قسط رمضان للمُقترضين ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: فعلتها بنوك الأردن.. وأطالب بها كل عام

أسوةً بما فعلته البنوك في الأردن، يطالب الكاتب الصحفي فهد بن جليد، البنوك في السعودية بتأجيل أقساط رمضان لهذا العام لمن يرغب من المُقترضين دون زيادة في الفوائد أو أي رسوم أخرى من باب التسهيل على العملاء، مشيراً إلى أنه يكرر هذا الطلب كل عام، وكله ثقة في مجالس إدارات البنوك.

تأجيل قسط رمضان

وفي مقاله "تأجيل قسط رمضان.. ما أوَّل بنك سيفعلها؟" بصحيفة "الجزيرة"، يقول "ابن جليد": التزمت (البنوك الأردنية) هذا الشهر أدبياً بتأجيل أقساط رمضان لهذا العام لمن يرغب من المُقترضين دون زيادة في الفوائد أو أي رسوم أخرى من باب التسهيل على العملاء، في هذا الباب كتبتُ عدة مرات مُقترحاً على البنوك السعودية أو بعضها اغتنام هذه المناسبة الدينية واتخاذ خطوة إيجابية نحو تأجيل قسط رمضان لمن يرغب تخفيفاً على العملاء من جانب، وأنَّ مثل هذه الخطوة هي أكبر إعلان تسويقي للبنوك دون أن تخسر (ريالاً واحداً).

فكرة تسويقية

ويتساءل "ابن جليد" قائلاً: "لا أعرف حتى اليوم ما الذي يمنع القيام بهذه الخطوة التي تقوم بها عادة بنوك خليجية وعربية وإسلامية، ولا سيَّما أنَّ الفكرة التسويقية موجودة ومعمول بها في عروض بعض البنوك لناحية منح المقترض فرصة تأجيل الحسم لشهر أو شهرين بداية التعاقد، فلمَ لا يتم تطبيق ذات الأسلوب التسويقي في هذا الشهر الفضيل؟!".

مصاريف رمضان

ويعلق الكاتب قائلاً: "كُلنا نعلم أنَّ مصاريف رمضان والاستعداد لعيد الفطر يتزامن مع مصاريف بداية الإجازة الصيفية تُرهق كاهل الأسر السعودية والمقترضين، ومثل هذه الخطوة تُسَهِّل على المُقترض، وتمنحهُ فرصة لالتقاط أنفاسه قليلاً، وترتيب أولوياته الحياتية وبالتالي جدولة مديونياته والوفاء بها بشكل أفضل وأيسر، وبكل تأكيد سيكون لها الأثر الإيجابي في استمرار التعامل مع البنك وجعله الخيار الأول للعميل، هي خطوة تسويقية ذكية لن تخسر فيها البنوك مالاً، وستكسب مزيداً من رضا وولاء المتعاملين، فالبنوك ترصد ميزانيات ضخمة للإعلان والتسويق وكسب وجذب المزيد من العملاء وتتكاسل أمام مثل هذه الخطوة التي تجمع (التسويق، بالإعلان المجاني، بالعمل الخيري) من باب المسؤولية الاجتماعية تجاه فئات عديدة من المجتمع".

كل عام

ويشير "ابن جليد" إلى أنه يكرر نفس الطلب كل عام ويقول: "في 24 يونيو 2013 كتبتُ هنا مقالاً بعنوان (هل تأجيل قسط رمضان ضرورة؟) وأكَّدتُ أنَّ هذه سُنَّة حسنة متسائلاً من يبدأ؟ لأني على يقين أنَّ قيام بنك واحد أو شركة بالتأجيل سيدفع البنوك والشركات الأخرى للتسابق من باب المُنافسة، وخصوصاً أنَّه يرسم البسَّمة على نحو 92% من أبناء المجتمع، وفي 14 مايو 2016 كتبتُ مقالاً آخر بعنوان (إعفاء قسط رمضان) قائلاً إنَّه أحسن إعلان ترويجي، فمن يُعلِّقُ الجرس أولاً، ليكسب الرِّهان ويحوز قَصب السَّبق؟ وفي 22 أبريل 2018 كتبتُ مقالاً بعنوان (لماذا على البنوك أن تؤجِّل قسط رمضان) مُتسائلاً عن دور البنوك في تفهم ظرف الناس مع المُتغيِّرات الاقتصادية التي يعيشها المجتمع السعودي اليوم؟ نتيجة عدم طرح برامج توعوية للادخار ونحوه".

هذا العام أيضاً

وينهي "ابن جليد" قائلاً: "هذا العام أجِد نفسي ومن خلال منبر صحيفة الجزيرة الغراء مُلزماً أخلاقياً أمام مُجتمعي بالكتابة من جديد، ومُطالبة البنوك بالتأجيل لمن يرغب من العُملاء، واستشعار المسؤولية في ذلك، وكُلِّي أمل وثقة بأنَّ في مجالس إدارات بنوكنا المحلية العريقة من الرجال الصادقين الذين يشعرون بالمجتمع الذي يعيشون فيه أكثر مني، فهذا فقط من باب التذكير والتواصي على الخير، ونحن على أعتاب شهر الخير".