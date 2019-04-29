، بالصور.. الوزير آل الشيخ يزور محافظة الحريق ويتفقد قطاعات الوزارة ،

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زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، محافظة الحريق، لافتتاح جامع وأوقاف الشيخ عبدالله الراجحي - رحمه الله -، وكان في استقباله في مقر المحافظة المحافظ محمد بن ناصر الجرباء، ومدير الشرطة غازي بن عفاس المحيا وعدد من أهالي المحافظة.
ورحب المحافظ الجرباء بالوزير عبداللطيف آل الشيخ، وأبدى سعادته بزيارته للمحافظة، مثمناً الجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال قطاعاتها المختلفة في مجال التوعية والإرشاد وتعزيز الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف والعناية بكل ما من شأنه حفظ أبناء المجتمع من لوثات أصحاب الفكر المنحرف.
بعد ذلك زار الوزير آل الشيخ، مقر إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة وكان في استقباله مدير الإدارة الشيخ خالد الكثيري ومنسوبوها, حيث تفقد أقسام الإدارة واستمع لشرح مفصل عن سير العمل، التقى بعدها الوزير بمنسوبي الإدارة وألقى كلمة حثهم فيها مضاعفة الجهد والتفاني في خدمة بيوت الله خصوصاً وشهر رمضان المبارك على الأبواب الذي تشهد فيه المساجد تزايد أعداد المصلين في كل الأوقات، مما يتطلب أن تكون المساجد مهيأة ومجهزة على أكمل وجه، كي يؤدي المصلون صلواتهم وعباداتهم بخشوع وطمأنينة تحقيقاً لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.
كما زار آل الشيخ الجمعية لتحفيظ القرآن الكريم وكان في استقباله الشيخ صالح بن هويدي آل حسين، والتقى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الجمعية من معلمين وإداريين.
وألقى كلمة نوه فيها بدعم القيادة للجمعيات الخيرية التي تعنى بكتاب الله حفظاً وتعليماً، مبيناً أهمية غرس حب القرآن والتخلق بأخلاقه في نفوس النشء، والبعد عن الأفكار والتيارات المنحرفة.
وقام آل الشيخ إثر ذلك بزيارة لجامع الملك عبدالعزيز أحد أبرز مشاريع الوزارة بالمحافظة، والذي تم افتتاحه قبل عدة أشهر ويعد معلماً بارزاً فيها، مستمعاً لشرح موجز عن الجامع ومرافقه والمراحل التي مر بها.
رافق الوزير في الجولة المستشار الإداري لمكتب الوزير عبدان بن أحمد العبدان، ومدير الإدارة العامة للمشروعات بالوزارة المهندس أسامة الجفال، والمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ سامي المشيقح، والمدير العام للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي عبدالرحمن بن محمد العطاالله، وعدد من المسؤولين بديوان الوزارة.
بالصور.. الوزير آل الشيخ يزور محافظة الحريق ويتفقد قطاعات الوزارةعبدالله العنزي الخليج 365 2019-04-29
زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، محافظة الحريق، لافتتاح جامع وأوقاف الشيخ عبدالله الراجحي - رحمه الله -، وكان في استقباله في مقر المحافظة المحافظ محمد بن ناصر الجرباء، ومدير الشرطة غازي بن عفاس المحيا وعدد من أهالي المحافظة.
ورحب المحافظ الجرباء بالوزير عبداللطيف آل الشيخ، وأبدى سعادته بزيارته للمحافظة، مثمناً الجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال قطاعاتها المختلفة في مجال التوعية والإرشاد وتعزيز الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف والعناية بكل ما من شأنه حفظ أبناء المجتمع من لوثات أصحاب الفكر المنحرف.
بعد ذلك زار الوزير آل الشيخ، مقر إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة وكان في استقباله مدير الإدارة الشيخ خالد الكثيري ومنسوبوها, حيث تفقد أقسام الإدارة واستمع لشرح مفصل عن سير العمل، التقى بعدها الوزير بمنسوبي الإدارة وألقى كلمة حثهم فيها مضاعفة الجهد والتفاني في خدمة بيوت الله خصوصاً وشهر رمضان المبارك على الأبواب الذي تشهد فيه المساجد تزايد أعداد المصلين في كل الأوقات، مما يتطلب أن تكون المساجد مهيأة ومجهزة على أكمل وجه، كي يؤدي المصلون صلواتهم وعباداتهم بخشوع وطمأنينة تحقيقاً لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.
كما زار آل الشيخ الجمعية لتحفيظ القرآن الكريم وكان في استقباله الشيخ صالح بن هويدي آل حسين، والتقى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الجمعية من معلمين وإداريين.
وألقى كلمة نوه فيها بدعم القيادة للجمعيات الخيرية التي تعنى بكتاب الله حفظاً وتعليماً، مبيناً أهمية غرس حب القرآن والتخلق بأخلاقه في نفوس النشء، والبعد عن الأفكار والتيارات المنحرفة.
وقام آل الشيخ إثر ذلك بزيارة لجامع الملك عبدالعزيز أحد أبرز مشاريع الوزارة بالمحافظة، والذي تم افتتاحه قبل عدة أشهر ويعد معلماً بارزاً فيها، مستمعاً لشرح موجز عن الجامع ومرافقه والمراحل التي مر بها.
رافق الوزير في الجولة المستشار الإداري لمكتب الوزير عبدان بن أحمد العبدان، ومدير الإدارة العامة للمشروعات بالوزارة المهندس أسامة الجفال، والمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ سامي المشيقح، والمدير العام للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي عبدالرحمن بن محمد العطاالله، وعدد من المسؤولين بديوان الوزارة.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
06:31 PM
تجول في جامع الملك عبدالعزيز والتقى مسؤولي "الإسلامية"
زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، محافظة الحريق، لافتتاح جامع وأوقاف الشيخ عبدالله الراجحي - رحمه الله -، وكان في استقباله في مقر المحافظة المحافظ محمد بن ناصر الجرباء، ومدير الشرطة غازي بن عفاس المحيا وعدد من أهالي المحافظة.
ورحب المحافظ الجرباء بالوزير عبداللطيف آل الشيخ، وأبدى سعادته بزيارته للمحافظة، مثمناً الجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال قطاعاتها المختلفة في مجال التوعية والإرشاد وتعزيز الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف والعناية بكل ما من شأنه حفظ أبناء المجتمع من لوثات أصحاب الفكر المنحرف.
بعد ذلك زار الوزير آل الشيخ، مقر إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة وكان في استقباله مدير الإدارة الشيخ خالد الكثيري ومنسوبوها, حيث تفقد أقسام الإدارة واستمع لشرح مفصل عن سير العمل، التقى بعدها الوزير بمنسوبي الإدارة وألقى كلمة حثهم فيها مضاعفة الجهد والتفاني في خدمة بيوت الله خصوصاً وشهر رمضان المبارك على الأبواب الذي تشهد فيه المساجد تزايد أعداد المصلين في كل الأوقات، مما يتطلب أن تكون المساجد مهيأة ومجهزة على أكمل وجه، كي يؤدي المصلون صلواتهم وعباداتهم بخشوع وطمأنينة تحقيقاً لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.
كما زار آل الشيخ الجمعية لتحفيظ القرآن الكريم وكان في استقباله الشيخ صالح بن هويدي آل حسين، والتقى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الجمعية من معلمين وإداريين.
وألقى كلمة نوه فيها بدعم القيادة للجمعيات الخيرية التي تعنى بكتاب الله حفظاً وتعليماً، مبيناً أهمية غرس حب القرآن والتخلق بأخلاقه في نفوس النشء، والبعد عن الأفكار والتيارات المنحرفة.
وقام آل الشيخ إثر ذلك بزيارة لجامع الملك عبدالعزيز أحد أبرز مشاريع الوزارة بالمحافظة، والذي تم افتتاحه قبل عدة أشهر ويعد معلماً بارزاً فيها، مستمعاً لشرح موجز عن الجامع ومرافقه والمراحل التي مر بها.
رافق الوزير في الجولة المستشار الإداري لمكتب الوزير عبدان بن أحمد العبدان، ومدير الإدارة العامة للمشروعات بالوزارة المهندس أسامة الجفال، والمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ سامي المشيقح، والمدير العام للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي عبدالرحمن بن محمد العطاالله، وعدد من المسؤولين بديوان الوزارة.
، بالصور.. الوزير آل الشيخ يزور محافظة الحريق ويتفقد قطاعات الوزارة ،
المصدر : الخليج 365
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