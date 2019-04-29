، جوازات الرياض تفتتح قسمها السعودي بشعبة الرمال ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن خطة موسم الصيف

أكد مدير جوازات منطقة الرياض المكلف، العميد محمد بن نايف الهباس، أن جوازات المنطقة وضعت الخطة اللازمة لإنجاز المعاملات دون تأخير، مدعومة بجميع الإمكانيات وبكامل طاقاتها البشرية والتقنية.

قال "الهباس": انطلاقاً من توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ولتسهيل أمور المواطنين والمقيمين على حد سواء وضمن استعدادات المديرية العامة للجوازات، ممثلة بجوازات منطقة الرياض، لموسم الصيف لهذا العام، وضعت الخطة اللازمة، لخدمة المواطنين الراغبين بإصدار أو تجديد جواز السفر.

واستكمالاً لإستراتيجية المديرية العامة للجوازات والمعمول بها لتوزيع خدماتها وللوصول لكل شرائح المجتمع وخدمتهم على أكمل وجه وما تضمنته خطة هذا العام، جرى افتتاح قسم سفر السعوديين بشعبة جوازات الرمال، لمن لم يتمكنوا من إنهاء خدماتهم إلكترونياً، عبر بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر) لوجود أي عائق يمنع من إصدار الجواز أو تجديده.

ويقوم المستفيد بحجز موعد من نظام المواعيد عن طريق بوابة وزارة الداخلية على الرابط WWW.MOI.GOV.SA على أن يراجع المستفيد شعبة جوازات الرمال في الموعد المحدد لإنهاء إجراءاته ويتم تسليمه جواز السفر عبر البريد السعودي.

كما تم دعم خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة لجواز السفر السعودي، وخدمات المقيمين بالمقر الرئيس بالعدد الكافي الذي يقدم الخدمة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا بالوجه الأكمل.

وحث "الهباس" المواطنين على التأكد من صلاحية جوازاتهم، ومن إصدار تأشيرات الدخول للبلد المقصود، مع العلم أن بعض الدول لا تسمح بإصدار تأشيرات سفر لمن لديه مرافقون في نفس الجواز.

وأكد أهمية المحافظة على جواز السفر من التلف أو الضياع أو السرقة، والاحتفاظ به في مكان آمن، وعدم رهنه، وضرورة تسجيله لدى سفارات المملكة بالخارج، فور الوصول للدولة المقصودة.

وذكر "الهباس" أن أجهزة الخدمة الذاتية بمطار الملك خالد الدولي ستسهم في سرعة ودقة إنهاء إجراءات المسافرين في صالات المغادرة والقدوم بشكل آلي.

ودعا الراغبين بالسفر للحضور قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ، والتأكد من سريان مفعول الجواز، وأن تكون المدة المتبقية في صلاحية جواز السفر مطابقة لمتطلبات الدول المراد السفر لها.

وقال إن إدارة متابعة الوافدين بمنطقة الرياض تعمل بكل طاقاتها الاستيعابية، وعلى مدار الساعة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى؛ لاستقبال المقبوض عليهم من قبل الحملة الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف)؛ لمحاكمتهم وإصدار القرارات بحقهم من اللجان الإدارية شبه القضائية، وتطبيق العقوبات الصادرة بحقهم وسرعة ترحيل المخالف منهم.

وبين أن جوازات منطقة الرياض، استعدّت بكامل طاقتها بالكوادر البشرية والاحتياجات التقنية عبر هذه الخطة، لتحقيق توجيهات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية، وبمتابعة شخصية من أمير منطقة الرياض، في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وحث الجميع أصحاب العمل على الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية بنظاميها "أبشر- أعمال - مقيم".