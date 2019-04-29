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یرعى نائب أمیر منطقة مكة المكرمة، الأمیر بدر بن سلطان بن عبدالعزیز، غدًا الثلاثاء، الحفل السنوي لتخریج الدفعة 49 من معھد الحرم المكي الشریف للعام الدراسي 1439ھـ-1440ھـ.
ومن المقرر أن يحضر الحفل، الذي تقيمه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتوسعة السعودية الثالثة بجوار باب الملك عبدالله - يرحمه الله-، الرئیس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس، ووكلاء الرئیس العام، وعمید كلیة المسجد الحرام، ومدیر معھد الحرم المكي الشریف، والطلاب المحتفى بهم.
غدًا.. نائب أمير مكة يرعى حفل تخريج الدفعة 49 من معهد الحرم المكيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-29
یرعى نائب أمیر منطقة مكة المكرمة، الأمیر بدر بن سلطان بن عبدالعزیز، غدًا الثلاثاء، الحفل السنوي لتخریج الدفعة 49 من معھد الحرم المكي الشریف للعام الدراسي 1439ھـ-1440ھـ.
ومن المقرر أن يحضر الحفل، الذي تقيمه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتوسعة السعودية الثالثة بجوار باب الملك عبدالله - يرحمه الله-، الرئیس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس، ووكلاء الرئیس العام، وعمید كلیة المسجد الحرام، ومدیر معھد الحرم المكي الشریف، والطلاب المحتفى بهم.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
06:15 PM
تقيمه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
یرعى نائب أمیر منطقة مكة المكرمة، الأمیر بدر بن سلطان بن عبدالعزیز، غدًا الثلاثاء، الحفل السنوي لتخریج الدفعة 49 من معھد الحرم المكي الشریف للعام الدراسي 1439ھـ-1440ھـ.
ومن المقرر أن يحضر الحفل، الذي تقيمه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتوسعة السعودية الثالثة بجوار باب الملك عبدالله - يرحمه الله-، الرئیس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس، ووكلاء الرئیس العام، وعمید كلیة المسجد الحرام، ومدیر معھد الحرم المكي الشریف، والطلاب المحتفى بهم.
، غدًا.. نائب أمير مكة يرعى حفل تخريج الدفعة 49 من معهد الحرم المكي ،
المصدر : الخليج 365
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