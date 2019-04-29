، "ترشيد" تعيد تأهيل 70 ألف مصباح بمكة لتوفير 65 % من الطاقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعمل على إبدالها بأخرى بالتعاون مع أمانة المنطقة

دشنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" مع أمانة منطقة مكة المكرمة مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع بمكة المكرمة بإجمالي 70.000 مصباح.

ومن المتوقع أن ينتج من هذا المشروع وفر قدره 65% من استهلاك الكهرباء البالغ 90.000.000 كيلو واط ساعة سنوياً، وذلك من خلال إحلال المصابيح الحالية بمصابيح مرشدة تعمل بتقنية الليد (LED).

ومؤخراً، قامت "ترشيد" بالتوسع في أعمالها لتشمل طرح الحزمة الثالثة من برنامج إحلال مصابيح إنارة الشوارع والتي شملت 260 ألف مصباح تقريباً، حيث انطلقت مشاريعها في كل من منطقة الجوف ومحافظة الأحساء بالإضافة لطرح المرحلة الأولى لكل من مدينة جدة ومنطقة القصيم، ليصل إجمالي ما تم طرحه حتى الآن إلى 500 ألف مصباح، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تركيبها وتشغيلها خلال العام الحالي بإذن الله.

وتستعد الشركة لطرح الحزمة الرابعة من برنامج إحلال مصابيح إنارة الشوارع بالمملكة، والتي تشمل ما يقارب 400 ألف مصباح في كل من مكة المكرمة 70.000 والمدينة المنورة 74.500 وحائل 80.600 والهيئة الملكية بالجبيل وينبع 81.600 والمرحلة الثانية بمدينة جدة 78.600.