محمد بن مسعود - الدمام - حصل عضو الهيئة السعودية للمحامين، المستشار القانوني خليفة بن سالم الشميلي الشمري، على درجة الماجستير في القانون، من كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز بتقدير "ممتاز". "الخليج 365" تهنئ "الشمري"، وتتمنى له حياة علمية موفقة. "الشمري" يحصل على "الماجستير" في "القانون" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-29 حصل عضو الهيئة السعودية للمحامين، المستشار القانوني خليفة بن سالم الشميلي الشمري، على درجة الماجستير في القانون، من كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز بتقدير "ممتاز". "الخليج 365" تهنئ "الشمري"، وتتمنى له حياة علمية موفقة. Advertisements 29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440 06:07 PM حصل عضو الهيئة السعودية للمحامين، المستشار القانوني خليفة بن سالم الشميلي الشمري، على درجة الماجستير في القانون، من كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز بتقدير "ممتاز". "الخليج 365" تهنئ "الشمري"، وتتمنى له حياة علمية موفقة. ، "الشمري" يحصل على "الماجستير" في "القانون" ،

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