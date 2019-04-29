، مدير تعليم الجوف يشيد بجهود تنفيذ برنامج "واثق" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: يوافق رؤية 2030 ومن أولويات الإدارة

أشاد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بجهود أمانة التعليم في تنفيذ برنامج "واثق" لتأهيل قيادات الصف الثاني.

وقال إن البرنامج نوعي في أهدافه وخطواته وإجراءاته وتنظيمه وموافقته لرؤية 2030، ومن أولويات الإدارة لمساندته لها في تأهيل وإعداد وتنمية الصف الثاني ليكونوا ذوي كفاءة وفاعلية، وتركيزه المباشر من خلال التدريب التدريجي والمتنوع على بناء القدرات والمهارات القيادية، وتعريفهم بأحدث النظم والإجراءات والاطلاع على التطورات العالمية والمهنية.

وأوضح أمين أمانة إدارات التعليم بالجوف، منور بن حويطي السرحاني، أن البرنامج بنائي ومهاري ومعرفي، يهدف إلى تنمية المهارات والاتجاهات القيادية لدى المشاركين وإكسابهم فنون القيادة وأساليب الإدارة الحديثة والتي تساعدهم في المستقبل على تبني استراتيجيات التغيير ومواجهة تحديات المستقبل.

وكرم "الغامدي" المشاركين في التدريب المساعد للشؤون التعليمية، عبدالله بن أحمد الزيدان، والدكتور عبدالله بن عبدالرحمن السويلم، ومحمد بن عوض الصلهام، وسعد بن خميس الشراري، وخالد بن سليمان المويشير.

وفي الوقت ذاته، سلمت مساعدة المدير للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع، المشاركات في التدريب المهاري، هناء بنت محمد الكازمي، وهيفاء بنت سعود الطالب.

ومن جانبها، قالت مُعدة البرنامج، مساعدة أمين أمانة التعليم، أماني بنت تركي المفرج، إن البرنامج في دورته الثانية استفاد منه 44 متدربًا ومتدربة، استمر مدة عام دراسي كامل ومر بمراحل معينة ومدروسة بدقة من دورات تدريبية وورش عمل، وقراءة كتاب قيادي، والبحث الإجرائي والذي يهدف إلى تنمية مهارات المرشحين لقراءة المشاكل في بيئة العمل ومعالجتها بطرق علمية أو تطوير أداء معين، ولقاء مع قائد، والتكليف بمهام القائد.