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تعرض مواطن في العقد السادس من العمر، لإصابات متفرقة في أنحاء جسده، جراء حادث مروري تعرض له اليوم، على طريق إبراهيم الخليل الممتد حتى مخططات جنوب مكة المكرمة.
وبحسب شهود عيان، فإن المسن تعرض لحادث انقلاب بعد أن فقد السيطرة على مركبته على امتداد طريق إبراهيم الخليل بالتحديد بمقربة من مخطط 5، ما نتج عنه إصابته بإصابات متفرقة في أنحاء جسده، ما استدعى نقله إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر الذي باشر الحادث بعد تلقيه البلاغ.
وأشارت المعلومات، إلى أن أسباب الحادث قد تعود إلى سوء الطريق، إلى جانب أن الحادث وقع بمقربة من إصلاحات لإحدى عبارات السيول في ذات الطريق.
وساهم عدد من العمالة القريبة من موقع الحادث في حماية المسن من ضربات الشمس لحين وصول فرق الهلال الأحمر السعودي، وهي الصورة التي تداولها سكان مخططات جنوب مكة على نطاق واسع، عقب الحادث، مجددين مطالبهم بضرورة الاهتمام بالطريق وتوسعته وإزالة أكوام الرمال التي تحاصره من كل جانب.
إصابة مسن في حادث انقلاب على طريق "خليل مكة"عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-04-29
تعرض مواطن في العقد السادس من العمر، لإصابات متفرقة في أنحاء جسده، جراء حادث مروري تعرض له اليوم، على طريق إبراهيم الخليل الممتد حتى مخططات جنوب مكة المكرمة.
وبحسب شهود عيان، فإن المسن تعرض لحادث انقلاب بعد أن فقد السيطرة على مركبته على امتداد طريق إبراهيم الخليل بالتحديد بمقربة من مخطط 5، ما نتج عنه إصابته بإصابات متفرقة في أنحاء جسده، ما استدعى نقله إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر الذي باشر الحادث بعد تلقيه البلاغ.
وأشارت المعلومات، إلى أن أسباب الحادث قد تعود إلى سوء الطريق، إلى جانب أن الحادث وقع بمقربة من إصلاحات لإحدى عبارات السيول في ذات الطريق.
وساهم عدد من العمالة القريبة من موقع الحادث في حماية المسن من ضربات الشمس لحين وصول فرق الهلال الأحمر السعودي، وهي الصورة التي تداولها سكان مخططات جنوب مكة على نطاق واسع، عقب الحادث، مجددين مطالبهم بضرورة الاهتمام بالطريق وتوسعته وإزالة أكوام الرمال التي تحاصره من كل جانب.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
05:44 PM
مطالبات بالاهتمام بالطريق وتوسعته وإزالة أكوام الرمال التي تحاصره
تعرض مواطن في العقد السادس من العمر، لإصابات متفرقة في أنحاء جسده، جراء حادث مروري تعرض له اليوم، على طريق إبراهيم الخليل الممتد حتى مخططات جنوب مكة المكرمة.
وبحسب شهود عيان، فإن المسن تعرض لحادث انقلاب بعد أن فقد السيطرة على مركبته على امتداد طريق إبراهيم الخليل بالتحديد بمقربة من مخطط 5، ما نتج عنه إصابته بإصابات متفرقة في أنحاء جسده، ما استدعى نقله إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر الذي باشر الحادث بعد تلقيه البلاغ.
وأشارت المعلومات، إلى أن أسباب الحادث قد تعود إلى سوء الطريق، إلى جانب أن الحادث وقع بمقربة من إصلاحات لإحدى عبارات السيول في ذات الطريق.
وساهم عدد من العمالة القريبة من موقع الحادث في حماية المسن من ضربات الشمس لحين وصول فرق الهلال الأحمر السعودي، وهي الصورة التي تداولها سكان مخططات جنوب مكة على نطاق واسع، عقب الحادث، مجددين مطالبهم بضرورة الاهتمام بالطريق وتوسعته وإزالة أكوام الرمال التي تحاصره من كل جانب.
، إصابة مسن في حادث انقلاب على طريق "خليل مكة" ،
المصدر : الخليج 365
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