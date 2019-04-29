، الجيش اليمني يطهّر مواقع جديدة في "صعـدة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفرق الهندسية نزعت العبوات والألغام الحوثية

طهّرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودةً بمروحيات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، مواقع جديدة بمديرية الصفراء في محافظة صعدة شمال اليمن، من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وذكر قائد لواء الكواسر العميد أحمد المرقشي أن قوات الجيش الوطني مسنودة بطائرات قوات التحالف العربي طهّرت، اليوم، مربع "جشع" بالكامل، وسيطرت على مواقع جديدة بالقرب منه في منطقة الرزامات بمديرية الصفراء.

وقامت الفرق الهندسية بنزع العبوات والألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في المنطقة".

وأشار "المرقشي" إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من عناصر المليشيا الانقلابية.