مشاهدة الحلقة 22 من مسلسل عشاق رغم الطلاق على mbc

بثت قناة ام بي سي، اليوم الاثنين، الحلقة 22 من المسلسل الخليجي عشاق رغم الطلاق، والذي حقيقة شعبية كبيرة منذ عرض حلقاته الأولى.

الحلقة 22 هنـــا

وتدور أحداث مسلسل "مسلسل عشاق رغم الطلاق" حول حياة المرأة الخليجية التي تعاني بعد أن تحدث لها الكثير من المشاكل بسبب تعرضها للطلاق، سواء بسبب مشاكل زوجية مع أهل الزوج وأمه آو تعرضها للخيانة.

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ويعد مسلسل عشاق رغم الطلاق من الدراما الواقعية التي تجسد حال المرأة في المجتمع العربي، فهو يهتم بما تعانيه المرأة بعد الطلاق؛ لإيجاد حلول لتلك المشاكل وتغيير نظره المجتمع لها.

ويستهدف مسلسل عشاق رغم الطلاق جمهور المملكة العربية السعودية خصيصا، لوجود ترابط زماني ومكاني للأحداث، خاصة مع صدور عدة قرارات في المملكة لصالح المرأة السعودية.

وتبدأ أحداث المسلسل عشاق رغم الطلاق بعرض ما تعانيه بطلة المسلسل من مشاكل وهي تهتم بأمور أبنائها وتتحمل مصاريف المدارس وتواجه طليقها محمود الذي يهاجمها أمام زملائها.