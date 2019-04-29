بتكلفة 35 مليون ريال.. افتتاح جامع الراجحي بمحافظة الحريق

افتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الإثنين، جامع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي في محافظة الحريق بمنطقة الرياض، بحضور محافظ الحريق وعدد من الأعيان وأهالي المحافظة.

وقال رئيس مجلس النظار في أوقاف عبدالله الراجحي، الشيخ صالح بن عبدالله الراجحي، إن الجامع سيكون معلمًا بارزًا من معالم هذه المحافظة، ويعكس التقدم الحضاري الذي تعيشه بلادنا الغالية بقيادة كريمة من خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين؛ حيث روعي في إنشاء هذا الجامع كل المتطلبات الفنية والتقنية الحديثة.

وأوضح الراجحي أن بناء الجامع جاء بناء على توجيه الوالد الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي ــ رحمه الله ــ وبدأ العمل فيه منذ سنوات حتى اكتمل بناؤه وفق أفضل التصاميم والمواصفات؛ وهو ضمن سلسلة من الجوامع والمساجد التي قام رحمه الله بإنشائها داخل المملكة وخارجها؛ طلبًا للأجر العظيم.

وأضاف الراجحي، أن التكلفة الإجمالية لبناء الجامع ومرفقاته زادت على 35 مليون ريال، ويقع على أرض مساحتها أكثر من تسعة آلاف متر مربع، وتضمن بناء مأذنتين بطول إجمالي 47 مترًا، ليصل مداهما لعدة كيلومترات، وتم تجهيز الجامع بوحدة تكييف مركزي، وقبة نصف دائرية في منتصفه تجاوز قطرها 40 مترًا، وغرفة تحكم لوحدة الصوتيات الداخلية والخارجية، ويتفرع من الجامع مصلى لإقامة صلاة الفروض، ودور علوي مستقل لمصلى النساء بمصعد يساعد على تيسير الانتقال إلى الأماكن العلوية للمسجد.

كما ضم الجامع مركزًا خاصًا بالبث المباشر للخطب والدروس والمحاضرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي المرئي والمسموع، وكذلك إنشاء مقرات وغرف خاصة بالمعتكفين في شهر رمضان المبارك، ومبنى متكامل لحلقات تحفيظ القرآن الكريم للبنين والبنات، وقاعة لإقامة الدورات والورش التدريبية المزودة بجميع التجهيزات والوسائل التعليمية، ومكتبة عامة تهتم بالقراء والباحثين، ومواقف خارجية مسفلتة ومهيأة تضم أكثر من 500 سيارة، ومواقف لذوي الاحتياجات الخاصة، ومغسلة للأموات مجهزة بالكامل مع تأمين سيارات لنقل الجنائز، ويتبع مرفقات الجامع في الجهة الشرقية منه أسواق تجارية وسكنية وقفية تطل على الشارع الرئيس للمحافظة.

واختتم صالح بن عبدالله الراجحي، تصريحه، بالإشادة بالدعم الكبير والرعاية التي تجدها المؤسسات الوقفية والجمعيات الخيرية في المملكة، من حكومة خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، والتي تأتي ضمن أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030، وقدّم شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وجميع منسوبي الوزارة على تعاونهم طيلة مراحل إنشاء هذا الجامع، داعيًّا العزيز القدير أن يديم على بلادنا عزها وأمنها ورخاءها، وأن يجعل ما تقدمه ‏إدارة الأوقاف في ميزان حسنات والدنا المُوقف الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته وجميع العاملين في إدارة ‏الأوقاف.

