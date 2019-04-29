«النقل التعليمي» تدعو لتسجيل الطلاب خلال العام الدراسي المقبل

دعت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، اليوم الاثنين، أولياء الأمور، إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم في خدمة النقل لمدارس التعليم العام (طلاب/ طالبات) عبر نظام «نور» الوزاري؛ لضمان حجز مقاعدهم خلال العام الدراسي المقبل 1440/1441هـ.

وأوضحت الشركة «الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي» في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنها حرصت بالتعاون مع إدارات التعليم في جميع مناطق المملكة على تسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل الطلاب والطالبات في الخدمة؛ حيث أتاحت لأولياء الأمور طريقتين للتسجيل، وذلك إما عن طريق موقع نظام (نور) الإلكتروني التابع لوزارة التعليم، عبر الرابط التالي: (https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx)

أو من خلال مراجعة مكاتب المشرفين والمشرفات على خدمة النقل المدرسي داخل المدارس الحكومية المشمولة، منوّهة أن تقديم الخدمة سيقتصر فقط على الطلبة المسجّلين، وأنه سيتم استبعاد من لم يستكمل إجراءات التسجيل أو من لم يقم بتحديث البيانات المطلوبة عند تغيير ولي الأمر موقع منزله.

وأشارت الشركة، أنه وبعد تسجيل الطالب أو الطالبة في الخدمة، ستقوم المدرسة بدراسة الطلب، وتبليغ ولي الأمر بالقبول أو الرفض عبر نظام «نور»؛ حيث تُراعي في دراسة الطلب معايير خاصة في الاستحقاق، من أبرزها: البيئة المعيشية للطلبة، وبرنامج الدراسة (تعليم عام - مدارس تحفيظ القرآن الكريم)، والمسافة من المنزل إلى المدرسة (250م وأكثر- وبما لا يزيد عن نطاق قبول المدرسة).

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كما تُراعي الشركة عند دراسة الطلب معايير «الأولوية في الاستحقاق»، والتي من أهمها: سلامة الطالب أو الطالبة، والحالة الاجتماعية، ومدى البُعد عن المدرسة، فكلما كان المنزل أكثر بعداً كانت فرصة الحصول على الخدمة أكبر.

وأضافت الشركة أنه في حال قبول الطالب أو الطالبة في الخدمة، يتم إلحاقهم بالحافلات بعد تزويدهم ببطاقات الصعود؛ لتنطلق بعدها خدمة نقل الطلبة إلى مدارسهم مع بداية العام الدراسي الجديد، متمتعين بكافة عوامل الراحة والأمان والموثوقية العالية على مدار العام.

وأوضحت الشركة أنه يمكن التواصل المباشر مع مشرف أو مشرفة النقل في المدرسة عند وجود أي استفسارات أو ملاحظات مرتبطة بالخدمة، فضلًا عن توفير الشركة وسائل تواصل أخرى، مثل إمكانية الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم المجاني (8001231000)، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر – فيسبوك – إنستجرام - يوتيوب) التابعة للشركة تحت اسمها الموحد (TatweerTC)، إضافة إلى بوابتها الإلكترونية (www.tatweertransit.com).

يذكر أن شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي نجحت بتوسيع خدمة النقل المدرسي وتطويرها ومضاعفة أعداد المستفيدين منها 100% منذ انطلاقها عام 2012 حتى تجاوز العدد الـ 1.2 مليون مستفيد من الطلاب والطالبات، يدرسون في 15 ألف مدرسة ويتم نقلهم عبر 25 ألف حافلة ومركبة في مختلف مناطق المملكة ومدنها وقراها وهجرها، مما ساهم في انتظام العملية التعليمية بشكل عام، وعزز من مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، لا سيما بعد تجنيبهم مشاكل رئيسة مثل التأخير أو التغيّب والتسرب المدرسي.

