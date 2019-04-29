ترشيد تدشن مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع في مكة المكرمة

دشنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» مع أمانة منطقة مكة المكرمة مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع بمكة المكرمة بإجمالي 70.000 مصباح. ومن المتوقع أن ينتج من المشروع وفر قدره 65% من استهلاك الكهرباء البالغ 90.000.000 كيلو واط ساعة سنويا، وذلك من خلال إحلال المصابيح الحالية بمصابيح مرشدة تعمل بتقنية الليد (LED). ومؤخرا قامت ترشيد بالتوسع في أعمالها لتشمل طرح الحزمة الثالثة من برنامج إحلال مصابيح إنارة الشوارع والتي شملت 260 ألف مصباح تقريبا، حيث انطلقت مشاريعها في كل من منطقة الجوف ومحافظة الأحساء، بالإضافة إلى طرح المرحلة الأولى لكل من مدينة جدة ومنطقة القصيم، ليصل إجمالي ما تم طرحه حتى الآن إلى 500 ألف مصباح. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تركيبها وتشغيلها خلال العام الحالي. وتقوم الشركة بالاستعداد لطرح الحزمة الرابعة من برنامج إحلال مصابيح إنارة الشوارع بالمملكة والتي تشمل ما يقارب 400 ألف مصباح، في كل من مكة المكرمة (70.000) والمدينة المنورة (74.500) وحائل (80.600) والهيئة الملكية بالجبيل وينبع (81.600) والمرحلة الثانية بمدينة جدة (78.600).



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