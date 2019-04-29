السعودية اليوم / العيبان يستقبل سفير المملكة المتحدة



الرياض 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر محمد العيبان، في مكتبه اليوم سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خصوصا ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

كما بحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خصوصا ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان، فيما استعرض العيبان خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ، في دعم حقوق الإنسان، مشيراً إلى التطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

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17:28ت م

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